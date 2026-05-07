女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「恋愛」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2022年5月18日記事は取材時の状況）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝皆さんの周りには、特定のことに異常にこだわり執着する人物はいませんか？ 本人には悪気がなくても、度が過ぎるといい気分にはなれません。今回は、恋人の強い食へのこだわりに幻滅し、破局してしまったエピソードを紹介します。◆「サラダを