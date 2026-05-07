お笑いタレント・エハラマサヒロ（43）が6日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、ゴールデンウイーク中の衝撃のスロット収支を明かした。エハラは「人生の楽しみがスロしかないので仕事以外全部マイホのミリオンゴッドに注ぎ込んだ結果−480k」と、新台「スマスロミリオンゴッド―神々の軌跡―」で48万円のマイナスになってしまったと報告。また「凹み台を追いかけ続けたらずっとぶっこ抜かれ続けた…3日間で15000枚吸い込