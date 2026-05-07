2026年5月6日、仏国際放送局RFI（ラジオ・フランス・アンテルナショナル）の中国語版サイトは、フランス政府が中国によるレアアース（希土類）独占への依存を低減するため、日仏合弁のリサイクル工場を核とした国家戦略を推進していると報じた。記事は、ロシア・ウクライナ戦争などの地政学リスクによりエネルギーや原材料の自給確保が各国の急務となっており、中国が独占するレアアースは西側諸国にとって大きな懸念材料であると