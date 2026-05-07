憧れや目標となるママを選ぶ「第18回ベストマザー賞」授賞式が7日に都内で行われ、女優の相武紗季（40）、タレントの南明奈（36）、シンガー・ソングライターの加藤ミリヤ（37）、元サッカー女子日本代表の鮫島彩さん（38）、映画監督の安藤桃子さん（44）が受賞した。6歳、5歳、0歳9カ月の男児3人を育てる加藤は「まさか私が母としてこのような賞を頂ける日が来るとは思っていなくて、とても驚いています」と喜んだ。 「息