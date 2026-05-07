◇NBA東西プレーオフ準決勝・第2戦（2026年5月6日）NBAは6日（日本時間7日）、東西プレーオフ（PO）準決勝が2試合開催された。東はニックスが本拠地で2連勝を飾った。西はスパーズが大勝を飾って、今シリーズ通算1勝1敗にした。この日の第1試合となった東PO準決勝・第2戦でニックスと76ersが激突。前半から62―61と大接戦ながらも76ersが1点リードで折り返した。後半に入っても接戦は続いた。最終Qもリードチェンジを繰り