開催：2026.5.7 会場：リグリー・フィールド 結果：[カブス] 7 - 6 [レッズ] MLBの試合が7日に行われ、リグリー・フィールドでカブスとレッズが対戦した。 カブスの先発投手はコリン・レイ、対するレッズの先発投手はブラディ・シンガーで試合は開始した。 1回表、3番 エリー・デラクルス 5球目を打ってファーストゴロ 3塁ランナーは本塁へでレッズ得点 CHC 0-1 CIN 1回