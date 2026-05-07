開催：2026.5.7

会場：リグリー・フィールド

結果：[カブス] 7 - 6 [レッズ]

MLBの試合が7日に行われ、リグリー・フィールドでカブスとレッズが対戦した。

カブスの先発投手はコリン・レイ、対するレッズの先発投手はブラディ・シンガーで試合は開始した。

1回表、3番 エリー・デラクルス 5球目を打ってファーストゴロ 3塁ランナーは本塁へでレッズ得点 CHC 0-1 CIN

1回裏、4番 イアン・ハップ 5球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでカブス得点 CHC 2-1 CIN

4回裏、5番 鈴木誠也 3球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでカブス得点 CHC 3-1 CIN、7番 カーソン・ケリー 4球目を打ってセカンドゴロ 4-6-3のダブルプレイでカブス得点 CHC 4-1 CIN

5回表、9番 マシュー・マクレーン 3球目を打って右中間スタンドへのホームランでレッズ得点 CHC 4-2 CIN

9回表、6番 スペンサー・スティア 5球目を打って左中間スタンドへのホームランでレッズ得点 CHC 4-3 CIN、2番 ジェフリー・ブルデー 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでレッズ得点 CHC 4-4 CIN、3番 エリー・デラクルス 3球目を打ってライトへの犠牲フライでレッズ得点 CHC 4-6 CIN

9回裏、8番 ピート・クローアームストロング 6球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでカブス得点 CHC 6-6 CIN

10回裏、6番 マイケル・ブッシュ カウント3-1から押し出しの四球でカブス得点 CHC 7-6 CIN

試合は7対6でカブスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はカブスのトレント・ソーントンで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はレッズのブロック・バークで、ここまで1勝2敗1S。

なお、カブスの鈴木誠也はこの試合で4打数、1安打、1打点、打率は.303となっている。

ここまでカブスは25勝12敗で（ナ・リーグ）中地区1位。一方レッズは20勝17敗で5.0ゲーム差の（ナ・リーグ）中地区4位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-07 13:28:37 更新