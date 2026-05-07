俳優の石田純一（72）が7日放送のフジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金前11：47）に出演。バブル期に稼いだ総額を明かした。【写真】「沖縄古宇利島の旅」東尾理子が公開した、夫・石田純一＆子ども3人らとの“家族ショット”※14枚目この日石田は、過去に天狗になっていた芸能人を当てるクイズ企画の該当人物としてスタジオに出演。過去の豪快エピソードを語った。その中で石田はバブル期に稼いだ総額は20億円