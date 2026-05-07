石田純一、バブル期に稼いだ総額は20億円 キャッシュで買ったまさかの“商品”に共演者驚がく
俳優の石田純一（72）が7日放送のフジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金 前11：47）に出演。バブル期に稼いだ総額を明かした。
【写真】「沖縄古宇利島の旅」東尾理子が公開した、夫・石田純一＆子ども3人らとの“家族ショット” ※14枚目
この日石田は、過去に天狗になっていた芸能人を当てるクイズ企画の該当人物としてスタジオに出演。過去の豪快エピソードを語った。
その中で石田はバブル期に稼いだ総額は20億円とカミングアウト。また1億5000万円の別荘をキャッシュで購入したことも明かした。これに石田は「仕事はいっぱいあったんですけど、忙し過ぎて使う暇がない。なので必然的に大きな買い物に」と語った。
また20億円についてはほとんど芸能の仕事で稼いだ額といい、共演者を驚かせた。
【写真】「沖縄古宇利島の旅」東尾理子が公開した、夫・石田純一＆子ども3人らとの“家族ショット” ※14枚目
この日石田は、過去に天狗になっていた芸能人を当てるクイズ企画の該当人物としてスタジオに出演。過去の豪快エピソードを語った。
その中で石田はバブル期に稼いだ総額は20億円とカミングアウト。また1億5000万円の別荘をキャッシュで購入したことも明かした。これに石田は「仕事はいっぱいあったんですけど、忙し過ぎて使う暇がない。なので必然的に大きな買い物に」と語った。
また20億円についてはほとんど芸能の仕事で稼いだ額といい、共演者を驚かせた。