レースクイーン（レースアンバサダー）の相沢明日加が6日までにインスタグラムを更新。3、4日に静岡・富士スピードウェイで開催された自動車レース、スーパーGT第2戦「2026 AUTOBACS SUPER GT Round2 FUJI GT 3Hours RACE GW SPECIAL」の結果を報告した。相沢は「SUPER GT第2戦富士2日間お疲れ様でした」と書き出し、「20号車は、18番手にてチェッカーをうけました」と報告。コスチューム姿の振り向きショットを公開した。そして