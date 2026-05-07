【L.Luthier(エル・ルシアー)】（香川県ケンちゃん36歳）こんにちは、去年5弦ベースを愛機自慢で紹介して頂いた者です。（名前は変えてますが）なんだか無性に弾き語りがしたくなり2025年の冬頃、岡山のアコギ専門店でこの子を買いました。YAMAHAとかEpiphoneとか色々欲しいの考えてたのですが何本か試奏して…結果的にこの子になりました。丸っこくて、歯をむき出して笑ってるような姿が最高です。カッタウェイなのも超タイプ