【L.Luthier(エル・ルシアー)】（香川県 ケンちゃん 36歳）

こんにちは、去年5弦ベースを愛機自慢で紹介して頂いた者です。（名前は変えてますが）

なんだか無性に弾き語りがしたくなり2025年の冬頃、岡山のアコギ専門店でこの子を買いました。

YAMAHAとかEpiphoneとか色々欲しいの考えてたのですが何本か試奏して…結果的にこの子になりました。

丸っこくて、歯をむき出して笑ってるような姿が最高です。カッタウェイなのも超タイプ。

多分一目惚れだったと思います。「これ買います」って店主に言ったとき、「もう最初からそれしか目に入ってなかったね笑」とコメント頂き、なんて分かりやすい男なのかと我ながら面白くなりました。

しかし僕はアコースティックギターのブランドに関して、何も知識が無い。もしエレキギターを買うとなったら「やっぱりFenderか憧れのGibsonか…」みたいな葛藤があったと思うのですが、アコギに関しては分からなさすぎてもう、触った感覚と見た目の好みで決めました。

L.Luthierというマレーシアのブランドらしいのですが、弾いてると自分のギターが一段階上手くなったような錯覚をさせてくれる素晴らしいギターです。

この子のおかげで妙に自信がつき、ついに先日ライブハウスで弾き語りデビューしてきました。緊張したけどに楽しくて、またすぐに演りたくなり…まんまとハマってます。

この歳になっても新しい経験をさせてくれたギターに感謝です。

◆ ◆ ◆

これは可愛い。こういう感じのデザインのアコギはローデンとかフォルヒとか北欧ブランドの印象がありますが、マレーシアなんですね。確かに楽器店でこいつと目が合ったら一目惚れしてしまうかもしれん。フィンガーピッキングが似合いそうな佇まいよね。サイドにもサウンドホールがあると、弾いていてとても気持ちいいでしょ。それにしても「無性に弾き語りがしたくなる」ってどういうお人でしょう。天性のミュージシャン気質やん？（BARKS 烏丸哲也）

★皆さんの楽器を紹介させてください

「俺の楽器・私の愛機」コーナーでは、皆さんご自慢の楽器を募集しています。BARKS楽器人編集部までガンガンお寄せください。編集部のコメントとともにご紹介させていただきますので、以下の要素をお待ちしております。

（1）投稿タイトル

（例）必死にバイトしてやっと買った憧れのジャガー

（例）絵を書いたら世界一かわいくなったカリンバ

（2）楽器名（ブランド・モデル名）

（例）トラヴィス・ビーン TB-1000

（例）自作タンバリン 手作り3号

（3）お名前 所在 年齢

（例）練習嫌いさん 静岡県 21歳

（例）山田太郎さん 北区赤羽市 X歳

（4）説明・自慢トーク

※文章量問いません。エピソード／こだわり／自慢ポイントなど、何でも構いません。パッションあふれる投稿をお待ちしております。

（5）写真

※最大5枚まで

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