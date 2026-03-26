絢香が、俳優・奈緒と初タッグとなる「レバウェル」新CM楽曲「WELL-come」を書き下ろしたことを発表した。レバウェル株式会社は、医療・福祉・ヘルスケア業界で人材関連事業およびSaaS事業を展開しており、2024年から続くCMシリーズの第三弾となる本作では、医療・介護・保育・ヘルスケア業界に特化した求人・転職／派遣プラットフォーム「レバウェル」の新CM『身近な人の決断』篇を、2026年5月11日より放映開始する。俳優の奈緒が