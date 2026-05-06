「レディースオールスター・Ｇ２」（６日、まるがめ）地元期待の谷口佳蓮（２４）＝香川・１２７期・Ｂ１＝が、予選突破に燃えている。２日目３Ｒでは４カドから鋭く差して２着。「師匠の森高一真さんに“まずはこれで行ってみろ”と言われた形に新ペラを叩いた。重いなりに進んでいたけど、好きな乗り心地ではなかった」と苦笑い。それでも「足合わせは良くなかったけど、レースではそれほど悲観する感じではなかった」と笑