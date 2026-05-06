フルカワユタカ(DOPING PANDA)、荒井岳史(the band apart)、渡邊忍(ASPARAGUS)による共作曲「ソロウフェロウ」が本日5月6日に配信スタートとなった。これにともなって同曲ミュージックビデオも公開された。「ソロウフェロウ」は、3人で作詞を手がけ、フルカワユタカと荒井岳史が作曲を担当した共作曲だ。深い信頼関係から生まれた息の合ったグルーヴも聴きどころ。公開されたミュージックビデオはフルカワユタカが監修したものだ。