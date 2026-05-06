All Aboutが実施している「年金生活と貯金」に関するアンケートから、2026年3月1日に回答があった北海道在住67歳女性のケースをご紹介します。投稿者プロフィールペンネーム：ばあばちゃん年齢・性別：67歳・女性居住地：北海道家族構成：本人、夫（79歳）住居形態：持ち家（戸建て）リタイア前の雇用形態：派遣・契約社員リタイア前の年収：300万円現在の預貯金：1200万円リスク資産：1億5000万円「現役でバリバリ働き、月10万円