とちぎテレビ 2026年05月06日午後7時06分ごろ、神奈川県東部を震源とする最大震度3の地震が発生しました。 栃木県内では震度1の揺れが観測されています。 最大震度3を観測したのは千葉県、東京都です。 この地震による津波の心配はありません。 震源の深さは100km。地震の規模を示すマグニチュード（M）はＭ４．２と推定されます。 栃木県 【震度1】 日光市 宇都宮市 足利市 栃木市 佐野市 鹿沼市 下