東杜和（ひがし・とわ）気象予報士の「天気のギモン」です。ゴールデンウィークも終わりますが、連休期間中に飛行機に乗ったという方もいらっしゃると思います。今回は、飛行機で見た現象に関するこちらのギモンにお答えします。 『修学旅行で飛行機に乗った際に、丸い虹を見た記憶があります。何十年も前のことで記憶違いかもと自信がないのですが、あの丸い虹の正体は何だったのでしょうか』投稿者の方は50代と