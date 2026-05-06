保冷剤代わりになる！ナイスアイデア 暑い日が増えてくると、お弁当の傷みが気になりますよね。今回は、そんなときに役立つレシピをお届けします。ご紹介するのは、紙パックのジュースをそのまま冷凍して保冷剤にするアイデア。さっそく活用してみてください。 冷凍庫で冷やすだけ！手軽でお役立ち つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）にも「冷凍庫にストックしています」「夏の定番です」「冷たいジュースも飲めて嬉し