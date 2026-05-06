元AKB48のタレント柏木由紀（34）が5日放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜午後11時59分）に出演。AKB48加入前に拡散された動画について語った。番組のテーマは「デジタルタトゥー」。柏木は「私はAKBに入るときにSNS系って多分あとから問題になるなと思って、何も悪いことはしてなかったけど、全部消してAKB受けたんですよ」と加入前から対策していたことを明かした。「AKB48入る前はアイドル大好きでコンサー