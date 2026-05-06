タレント森香澄（30）が5日放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜午後11時59分）に出演。生成AIの被害に悩んでいることを明かした。番組のテーマは「デジタルタトゥー」。森は「生成AIで勝手に画像を作られている。全然知らない女の人のグラビアの水着の写真に私の顔だけがはめこまれて。昔だったらわかりやすかったんですけど、今は巧妙すぎて。もうわからない。自分でも“こんなのあったっけ？”みたいなレベル