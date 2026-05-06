ホルムズ海峡の事実上の封鎖が続く中、赤沢経済産業大臣はUAE＝アラブ首長国連邦とサウジアラビアを訪問し、代替ルートでの原油の供給拡大などを要望しました。【映像】赤沢大臣「代替調達率を増加させていくということを要望した」赤沢大臣は5日、UAEの国営石油企業のトップも務めるジャーベル大臣と会談しました。赤沢経産大臣「5月はUAEを含めた供給全体として（中東情勢緊迫前の）約6割まで代替調達率が上がっていますが、