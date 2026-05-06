資料高校生就職説明会 香川労働局と香川県教育委員会は2026年4月23日、学校・行政・経済団体の三者で構成する高等学校就職問題検討会議を開催し、2026年度の高卒採用について合意しました。 企業による採用選考は９月16日を解禁日とし、9月30日までは1人1社のみの応募・推薦とします。10月1日からは複数応募・推薦が可能になります。県外企業に応募する場合、応募する都道府県の申し合わせに従います。 検討会議は高校