59歳の“キング”が、またひとつ歴史を刻んだ。福島ユナイテッドFCは、J２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST-B第15節で藤枝MYFCと対戦。この一戦で、FW三浦知良がスタメンに名を連ね、Jリーグ公式最年長出場記録を「59歳２か月10日」に更新した。先発出場は第11節のFC岐阜戦以来、４試合ぶり。４−３−３のセンターフォワードに入った背番号11は、立ち上がりから精力的な動きを見せる。前線からのプレスに加え、素