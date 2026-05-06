ＭＬＢは５日（日本時間６日）、各地で行われ、村上宗隆内野手擁するホワイトソックスが所属するア・リーグ中地区で全チームが勝率５割を割り込む珍事が発生した。首位でタイガースとガーディアンズが並んでいた中、タイガースはレッドソックスに大敗して２連敗。バルデスが四回に与えた死球が故意と認定され、両軍選手がグラウンドになだれこむ一触即発の事態に。最終的には審判団から退場処分が課せられ、２桁失点で敗れた。