ＭＬＢは５日（日本時間６日）、各地で行われ、村上宗隆内野手擁するホワイトソックスが所属するア・リーグ中地区で全チームが勝率５割を割り込む珍事が発生した。

首位でタイガースとガーディアンズが並んでいた中、タイガースはレッドソックスに大敗して２連敗。バルデスが四回に与えた死球が故意と認定され、両軍選手がグラウンドになだれこむ一触即発の事態に。最終的には審判団から退場処分が課せられ、２桁失点で敗れた。

ガーディアンズはロイヤルズとの同地区対決で逆転負けを喫して３連敗。直近１０試合で３勝７敗と大きく負け越し、借金生活へ転落した。

ホワイトソックスは勝てば勝率５割復帰で単独首位浮上となる状況だったが、エンゼルスに逆転負け。１点差の九回に２死満塁と攻め立てたが、惜しくも追いつくことはできなかった。

これでア・リーグ中地区は全チームが借金生活に。開幕から出遅れていたロイヤルズも５連勝と息を吹き返してきており、ツインズも含めて順位争いは混沌としている。どのチームが抜け出せるか、若手中心で勢いに乗るホワイトソックスにも大きなチャンスがありそうだ。