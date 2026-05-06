バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「それいけ！アンパンマン おしてビューン☆アンパンマン！3」を2026年5月 第3週 より発売する。全5種で価格は300円。2026年5月 第3週 発売「それいけ！アンパンマン おしてビューン☆アンパンマン！3」(全5種・300円)「それいけ！アンパンマン おしてビューン☆アンパンマン！3」は、くるまの後ろ側を押すとビューンと走り出す楽しいギミック付車のおもちゃシリーズ第三弾。カプセルレスな