シリーズSDGs。きょうは資源の回収、それも金のリサイクルです。全国から廃棄パソコンを回収し、金を取り出す仕組みに密着しました。廃棄された大量のパソコンの基盤。一見、ごみの山ですが、実は「金」を生み出す宝の山なんです。名古屋市内のリサイクル会社。ここは資源の再利用に向け、全国760の自治体と提携。パソコンが1台でも含まれていれば、20キロまで送料着払いの無料回収という仕組みで、年間100万台もの廃棄パソコンを