5月12日から開催される第79回カンヌ国際映画祭コンペティション部門に正式出品されることが決定した松たか子主演の深田晃司監督作『ナギダイアリー』より、新規場面写真4点が解禁された。【写真】彫刻家の寄子（松たか子）、友梨（石橋静河）、寄子の幼なじみ・好浩（松山ケンイチ）―物語への期待高まる新場面写真本作は、第39回岸田國士戯曲賞を受賞した平田オリザの代表作『東京ノート』から着想を得て、深田監督自らオリジ