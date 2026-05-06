深田晃司監督作『ナギダイアリー』松たか子、石橋静河、松山ケンイチらの新場面写真4点解禁
5月12日から開催される第79回カンヌ国際映画祭コンペティション部門に正式出品されることが決定した松たか子主演の深田晃司監督作『ナギダイアリー』より、新規場面写真4点が解禁された。
【写真】彫刻家の寄子（松たか子）、友梨（石橋静河）、寄子の幼なじみ・好浩（松山ケンイチ）―物語への期待高まる新場面写真
本作は、第39回岸田國士戯曲賞を受賞した平田オリザの代表作『東京ノート』から着想を得て、深田監督自らオリジナル脚本を執筆。同作の精神を受け継ぎながらも「ナギ」（岡山県奈義町がモデル）を舞台に新たな物語を紡ぎ、2017年の企画立ち上げから9年の歳月を経て完成した。
ある喪失を胸に、自然豊かな町「ナギ」でひとり創作を続ける彫刻家の寄子（松）。ある日、東京と台湾で建築家として活躍する友梨（石橋）が彫刻のモデルを務めるため、数日間の休暇をとって寄子のもとを訪れる。若くして妻を亡くした寄子の幼なじみ・好浩（松山）、そして息子の春樹とその親友の圭太―人々との出会いが穏やかな日常に小さな揺らぎをもたらし、それぞれが目を背けてきた過去と内面を浮かび上がらせていく。
今回、新たに解禁された場面写真では、作業着姿で彫刻を制作中の寄子（松）や、東京から寄子のもとを訪れた友梨（石橋静河）、また寄子の幼なじみ・好浩（松山ケンイチ）と友梨が作品を前に会話を交わすカット、自宅の縁側で談笑している場面など、その先にどのような展開が待っているのか物語への期待が膨らむものばかり。深田監督と実力派俳優陣が織りなす最新作に、国内外から高い注目が集まっている。
映画『ナギダイアリー』は、9月25日より全国公開。
【写真】彫刻家の寄子（松たか子）、友梨（石橋静河）、寄子の幼なじみ・好浩（松山ケンイチ）―物語への期待高まる新場面写真
本作は、第39回岸田國士戯曲賞を受賞した平田オリザの代表作『東京ノート』から着想を得て、深田監督自らオリジナル脚本を執筆。同作の精神を受け継ぎながらも「ナギ」（岡山県奈義町がモデル）を舞台に新たな物語を紡ぎ、2017年の企画立ち上げから9年の歳月を経て完成した。
今回、新たに解禁された場面写真では、作業着姿で彫刻を制作中の寄子（松）や、東京から寄子のもとを訪れた友梨（石橋静河）、また寄子の幼なじみ・好浩（松山ケンイチ）と友梨が作品を前に会話を交わすカット、自宅の縁側で談笑している場面など、その先にどのような展開が待っているのか物語への期待が膨らむものばかり。深田監督と実力派俳優陣が織りなす最新作に、国内外から高い注目が集まっている。
映画『ナギダイアリー』は、9月25日より全国公開。