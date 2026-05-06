2024年4月、電気自動車の投資計画について話すホンダの三部敏宏社長。左はカナダのトルドー首相（当時）＝カナダ・オンタリオ州（共同）ホンダがカナダでの電気自動車（EV）工場の建設計画を無期限で凍結することが6日、分かった。米国でEV需要が減速し、状況が好転しないとみて稼働時期を白紙にする。最初の計画では28年の稼働予定だったが、25年に2年程度延期すると公表していた。5月中旬に開く事業戦略説明会で詳細を説明す