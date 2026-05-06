明治神宮野球場 首都圏で香川県の魅力を発信しようと、県と県観光協会は2026年7月16日、冠協賛試合「うどん県ナイター」を開催します。 7月16日（木）午後6時から、明治神宮野球場（東京）で行われるプロ野球、東京ヤクルトスワローズと読売ジャイアンツの試合で、来場者に香川県をPRします。 香川県の観光物産PRブースを設置したり、丸亀うちわや希少糖などを配布したりします。パリオリンピック・レ
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