日本テレビ系音楽特番『1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭』が、きょう6日(19:00〜)に放送される。MCをSnow Manの渡辺翔太と波瑠が務め、“感謝”をテーマに合計100曲の「ありがとう」ソングを紹介。King ＆ Prince、なにわ男子、Ado、NiziUらのステージに加え、サザンオールスターズ、松任谷由実、嵐、Snow Manら時代を彩る名曲も届けられる。(左から)MCの渡辺翔太、波瑠歌唱アーティストとして、AIは日曜ドラマ『10回切って倒