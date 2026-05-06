５月６日（水）の東京市場は「振替休日」でお休みとなります。つきましては下記の時間帯でニュース配信を休止させて頂きます。 ニュース配信休止期間 ５月６日（水）７：００から１５：００頃まで 配信再開は５月６日（水）の１５時頃を予定しています。