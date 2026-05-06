高橋一生が主演するドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』（テレビ朝日系／毎週火曜21時）の第4話が5日に放送され、英人として生きる光誠（高橋）が父親と再会。急展開を向かえると、ネット上には「おいまてまて」「まさか」「異母兄弟なの!?」などの声が寄せられた。【写真】光誠の父親が登場！『リボーン』第4話より光誠は転生して英人として生きる中で、あかり商店街を盛り立て、更紗（中村アン）を画家の道へと導くことに