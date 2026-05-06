ドル円、１５８円手前まで買い戻される円の戻り売り強まる＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル円は１５８円手前まで買い戻された。ドル自体は上値が重かったものの、それ以上に円の戻り売りが強まった格好。介入を期待して円ロングを形成していた向きの買い戻しが強まった可能性もありそうだ。急速な買い戻しだったが、特段のヘッドラインは確認されていない。 日本の当局の為替介入でドル円には双方向リスクが