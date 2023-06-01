セール期間：5月6日0時～5月19日23時59分 Amazonにて、Acerのゲーミングモニターがセール価格で販売されている。セール期間は5月19日23時59分まで。 今回は31.5インチでリフレッシュレートが最大320Hzに対応するゲーミングモニターが割引価格で販売される。34インチの湾曲ウルトラワイドモニターもラインナップされ、こちらもリフレッシュレ&#