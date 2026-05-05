愛猫の信用を失うNG行為5選 猫との信頼関係は、毎日の小さな積み重ねでできています。そのぶん、怖い思い、不快な経験、逃げられない状況が続くと、「この人のそばは安心できない」と感じやすくなります。 まずは、避けたい行動を確認していきましょう。 1.叱るときに大声を出す・追いかける 猫は大きな音や急な動きにとても敏感です。怒鳴り声は強い恐怖につながりやすく、さらに追いかけられると「捕まる＝