きょうは「こどもの日」です。今、教育現場ではAI活用の波が押し寄せ、子どもの学びの風景が劇的に変わろうとしています。神奈川県相模原市の公立中学校。授業に取り入れているのが「生成AI」。この日の授業は「日清戦争」をテーマとした歴史です。歴史の先生「（自分でつくった）風刺画を示しながら、『日清戦争はこういう戦争だったよね』を説明できるようにしてください。プロンプトを用意しましたので使ってください」生徒たち