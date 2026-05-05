元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が5日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、夫で元プロレスラー佐々木健介（59）との大ゲンカを打ち明けた。ゴールデンウイーク明けに離婚相談が増えるという記事を引き合いに、夫婦ゲンカについてトーク。北斗は「昨日、久しぶりにね…いつも健介に小言を言っているけど、久々にブチ切れた」と明かした。この日は長男の妻で、プロレスラー凛の引退試合。北