重さによってひしゃげてしまったスチールラックの車輪が、SNS上で大きな注目を集めている。【写真】こうなっては、もう転がりません「スチールラック、あまりに重いの載せてると、車輪部分がこんななっちゃうんだな。これじゃ転がらん。」と、その模様を紹介したのはかずひろさん（@Kazuhiro800）。多くのものを載せることのできるスチールラックだが、足もとが車輪のタイプはやや耐荷重が劣る傾向があるようだ。また棚板に均等に