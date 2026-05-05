遼寧省の瀋陽博物館でスタッフと交流する来館者。（瀋陽＝新華社配信）【新華社瀋陽5月5日】中国では社会の発展と人々の文化的需要が高まるにつれ、若者の間で「展覧会鑑賞型社交」という新たな交流スタイルが登場した。遼寧省瀋陽市の紅梅文創園発酵芸術センターでは、四つのアート展が同時開催されている。クラスメートと展示室を巡っていた大学生の文佳蒞（ぶん・かき）さんは、一緒に展覧会を鑑賞する過ごし方につい