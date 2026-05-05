2026年5月4日、韓国メディア・聯合ニュースは北朝鮮の女子サッカーチームがアジア大会出場のため韓国を訪問すると報じた。北朝鮮選手団の韓国入りは約8年ぶりで、スポーツを通じた南北交流の行方に注目が集まっている。北朝鮮の女子サッカーチーム「ネゴヒャン」はアジアサッカー連盟（AFC）主催の女子アジアチャンピオンズリーグに出場するため訪韓し、韓国の「水原FC」と準決勝で対戦する予定だ。試合は20日に水原で行われる。北