【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ENHYPENは5月1日～3日にソウルにて、4度目のワールドツアー『ENHYPEN WORLD TOUR ‘BLOOD SAGA’』を開催した。 ■「全瞬間がクライマックス」な濃厚なヴァンパイアパフォーマンスにファンも大熱狂 ENHYPEN（JUNGWON、HEESEUNG、JAY、JAKE、SUNGHOON、SUNOO、NI-KI）は、5月1日から3日までの3日間、ソウル・松坡区のオリンピック公園KSPO DOMEにて、4度目の