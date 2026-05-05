演歌歌手の藤あや子が4日に自身のアメブロを更新。孫が18歳の誕生日を迎えたことを報告した。この日、藤は「今日はあっちゃんの18歳のバースデー」と切り出し「18年前も冬美さん じゅんさんと3人でゴルフ場にいて陣痛が始まったと連絡が来て慌ててゴルフウェアのまま病院に向かいました」と孫が生まれた当時の出来事を回想した。病院に到着した際にはすでに孫が生まれていたといい「娘がもう産まれちゃったよと言って抱っこしてい