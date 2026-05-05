6日(現地時間)、バイエルン・ミュンヘンはパリ・サンジェルマン(ＰＳＧ)とのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)準決勝2ndレグに臨む。この試合でのバイエルンの最大の注目点は、やはり守備だろう。4-5で敗れた1stレグ以降、マインツ戦(4-3)、ハイデンハイム戦(3-3)とバイエルンは守備が崩壊。3試合で計11失点を許している。1点ビハインドのためゴールが必要な状況であることは確かだが、早い時間帯から前がかりになればPSGに背後のスペ