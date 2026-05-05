タレントの渡辺満里奈が4日に自身のアメブロを更新。歌手で女優の小泉今日子のライブを鑑賞したことを報告した。この日、渡辺は「小泉今日子さんは徹頭徹尾かっこいい！！」と切り出し、小泉のライブ『KK60 〜コイズミ記念館〜 KYOKO KOIZUMI TOUR 2026』へ「石田ひかりちゃんと観に行きました」と女優の石田ひかりとともに足を運んだことを明かした。続けて、小泉について「最高にかっこよくて、優しくて、温かい今日子先輩」と述