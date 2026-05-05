NEXCO西日本によりますと、九州管内では5月5日、各地で事故や交通集中による渋滞が発生しています。十分な車間距離を取り、急ブレーキなどによる追突に注意するよう呼びかけています。午前11時40分時点で渋滞が起きているのは、次の地点です。■九州道立花山バス停付近（太宰府IC～古賀IC）【事故】上り9キロ菊水IC付近【事故】上り9キロ基山PA付近下り4キロ■関門橋和布刈トンネル付近（門司IC～門司港