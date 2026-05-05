石川県内のタクシー運賃が5月下旬から16パーセント余り値上げされることになりました。初乗り運賃の上限はこれまでより100円高い700円となり、運賃が加算される距離も短くなります。北陸信越運輸局は、2025年、石川県内のタクシー会社からの値上げの要請を受けて5月25日からの新たな運賃体系を決めました。改定後の初乗り運賃の上限は1．22キロまでこれまでの600円から700円となります。距離に応じた加算額も今後は226メートルごと