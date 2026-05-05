特製ヘッドマークを装着した4000形の撮影会が開催される小田急電鉄は、「小田急通勤車両図鑑-4-4000形撮影会」を4月29日（水・祝）に海老名車両基地で開催しました。【画像】秀逸なデザイン！4000形特製ヘッドマークを拡大して見るこの撮影会は、通勤電車を1形式ずつ、じっくりと撮影できるイベント「小田急通勤車両図鑑」の第4弾。1000形、2000形、3000形に続き、今回は4000形が対象となりました。4000形はJR東日本のE233系